Maltempo, violenti temporali sulla Calabria: evacuate famiglie | Frane e allagamenti in Sicilia

Nella notte a Castronovo di Sicilia, nel Palermitano, un uomo di 69 anni, Giovanni Mazzara, è morto annegato dopo essere stato travolto da un torrente esondato a causa delle piogge torrenziali.



Disagi in Calabria - Scuole chiuse a Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e in gran parte dei Comuni della fascia ionica. Nella stessa zona è a rischio isolamento un istituto per disabili, a causa di un muro sull'unica strada di collegamento che rischia di crollare. Sorvegliato speciale il fiume Budello, a Gioia Tauro, che per due volte ha superato il livello di guardia durante la notte e che in passato è esondato più volte. A preoccupare è anche la Locride, viste le alluvioni che hanno indebolito il territorio nel 2015 e nel 2016.



Straripa torrente, allagata zona industriale Catania - I violenti temporali che hanno investito Catania hanno provocato l'esondazione del torrente Forcile, che ha allagato alcune aree della zona industriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno ricevuto oltre 60 richieste di intervento per acqua in cantine e negozi, ascensori bloccati e per soccorsi ad automobilisti rimasti bloccati.



Esondati due fiumi nel Siracusano, strade bloccate - Durante la notte, le forti piogge hanno provocato la chiusura di numerose strade nel Siracusano. La Strada statale 194, all'altezza del bivio Iazzotto, è stata chiusa per lo straripamento del fiume San Leonardo. A Brucoli il villaggio Gisira è rimasto isolato a causa dello straripamento del fiume Porcaria. Sulla strada provinciale 28 Sortino-Solarino, in contrada Fusco, si è verificato uno smottamento con pietre cadute sulla strada. I detriti sono già stati rimossi dai vigili del fuoco. A Floridia, si è assistito al cedimento di 30 metri di un muro comunale di circa 50 metri, che ha danneggiato un palo della luce.



Forte pericolo valanghe sull'Appennino centrale - Il pericolo valanghe è ancora elevato sull'Appennino centrale, in particolare su quello abruzzese. L'abbondantissima neve caduta non è coesa ed è instabile. Questa situazione fa sì che il pericolo valanghe venga classificato al livello 4 (forte) su tutta la dorsale appenninica, iniziando dall'Appennino marchigiano meridionale fino a quello abruzzese e molisano. In tale area sono possibili distacchi spontanei di valanghe di media grandezza a tutte le esposizioni dai pendii più ripidi e lungo i percorsi abituali. Tali eventi, convogliandosi lungo colatoi e canaloni, potrebbero portare danni e disagi alle vie di comunicazione.