Maltempo Lamezia Terme, trovato il cadavere del bimbo disperso

E' stato trovato il cadavere del bambino di due anni che risultava disperso dal 4 ottobre in provincia di Lamezia Terme, a causa del nubifragio in cui sono morti la madre ed il fratello di sette anni. A trovare il cadavere di Nicolò sono stati i vigili del fuoco e il personale della Protezione civile regionale. Il corpo è stato rinvenuto a circa cinquecento metri dal luogo in cui era stato trovato il corpo della mamma del bimbo.