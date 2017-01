Maltempo Calabria, sprofonda tratto di circonvallazione a Catanzaro

Un tratto della circonvallazione di Girifalco, Nel catanzarese, è sprofondato per una frana provocata dalle abbondanti piogge di queste ore. Sulla strada, al momento del cedimento, c'era solo un'auto parcheggiata e per questo non ci sono stati feriti. Il crollo è avvenuto sul tratto all'altezza del liceo scientifico che oggi era chiuso proprio in previsione dell'allerta meteo.