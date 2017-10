Maltempo al sud, violenti nubifragi Calabria, Sicilia e Campania

A Frattaminore il vento ha letteralmente spazzato via pezzi di tetto e pali della luce, colpendo auto in sosta. Secondo quanto confermano dal Comune, fortunatamente non risulterebbero persone ferite. Nel Lametino divelta anche una struttura all'interno di una scuola, vuota per uno sciopero degli studenti. A Palermo il maltempo ha fatto impazzire il traffico, già paralizzato per lavori e manifestazioni.