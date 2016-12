Mafia, 34 arresti a Reggio Calabria

Vasta operazione di guardia di finanza e carabinieri in provincia di Reggio Calabria: 34 persone sono state arrestate perché ritenute responsabili fra l'altro di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura. Il gruppo operava nella Locride e in particolare nei comuni di Siderno, Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica.