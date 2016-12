Locri, commerciante prima investe e poi finisce a colpi d'ascia un 50enne

Secondo quanto ricostruito, Ferraro, dopo avere travolto la sua vittima, è uscito dalla vettura e ha sferrato alcuni colpi di ascia su Genova. Alla base dell'omicidio, secondo quanto emerso ci sarebbero stati dissidi personali, dissapori sulla cui natura non è ancora emerso nulla ma che andavano avanti comunque da diverso tempo. Probabilmente i due avevano avuto una lite anche poco prima che il commerciante decidesse prima di travolgere Genova a bordo del suo fuoristrada per poi, una volta stordito, finirlo con diversi fendenti.



Ferraro, dopo essersi costituto, è stato dichiarato in stato di fermo.