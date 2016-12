Italia divisa, dopo tre mesi il viadotto sul fiume Lao è ancora interrotto

A 112 giorni dallo sbriciolamento del viadotto Italia, tra Laino Borgo e Mormanno, il tratto di strada è ancora interrotto. La messa in sicurezza tarda ad arrivare e la Calabria rischia di rimanere isolata proprio durante la stagione estiva. I turisti che hanno percorso l'autostrada in questi giorni raccontano di grossi disagi per raggiungere i luoghi di villeggiatura. Le promesse delle istituzioni finora non sono state rispettate.