Indagini sulla morte di due neonati, quattro medici arrestati in Calabria per aver nascosto le responsabilità

I medici avrebbero messo in atto un vero e proprio un sistema di copertura illecito in occasione di errori commessi in interventi su singole gestanti o altri pazienti.



La Lorenzin: "Scandaloso" - Per il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, si tratta di "una situazione veramente scandalosa", e appare "strano che le denunce siano pervenute dai pazienti e non dalla direzione sanitaria" dello stesso ospedale di Reggio Calabria". In Calabria, ha sottolineato il ministro, "c'è molto lavoro da fare, e da fare in modo molto veloce".



Nel mirino la morte di due neonati - A portare ad arresto e sospensione dei medici sono state le indagini della Guardia di finanza di Reggio Calabria riguardanti la morte di due neonati e le lesioni irreversibili riportate da un altro bimbo, dichiarato invalido al 100 per cento. Inoltre, l'inchiesta ha riguardato anche traumi e crisi epilettiche di una partoriente, il presunto procurato aborto di una donna non consenziente e le lacerazioni di parti intime e connotative di altre.



Alcuni degli indagati oggi non sono più in servizio al presidio ospedaliero "Bianchi-Melacrino-Morelli" (cioè gli "Ospedali Riuniti"). Gli arresti domiciliari e la sospensione dalla professione per 12 mesi sono stati disposti dal gip su richiesta della Procura.



Per i medici le accuse sono quelle di falso ideologico e materiale, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e interruzione della gravidanza senza consenso della donna. Il presunto sistema di copertura degli errori, secondo l'accusa, sarebbe stato condiviso dall'intero apparato sanitario.