Incinta muore in ospedale,inchiesta

Una donna di 35 anni, Maria Scarpino, incinta al sesto mese, è morta all'ospedale di Crotone per cause in corso d'accertamento. La donna era in attesa di due gemelli. La Procura di Crotone ha aperto un'inchiesta in seguito alla denuncia presentata dal marito che parla di "inadempienze da parte dei medici". La 35enne, già madre di una bambina di tre anni, era infermiera in una struttura per anziani.