Incinta dimessa con dolori, muore il feto: indagati 3 medici a Vibo Valentia

Una donna incinta di 28 anni si è recata in ospedale con forti dolori addominali, ma i medici l'hanno dimessa e dopo pochi giorni il feto è morto. E' accaduto a Vibo Valentia. Data la persistenza dei dolori, la donna è tornata in ospedale dove è stata sottoposta a parto cesareo. La Procura ha avviato un'inchiesta, iscrivendo tre medici nel registro degli indagati. In precedenza la 28enne e suo marito avevano denunciato il fatto ai carabinieri.