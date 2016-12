Incidenti sul lavoro, cede cestello della funivia: muore un operaio

Un operaio è morto ed un altro è rimasto ferito in modo grave in un incidente sul lavoro avvenuto a Lorica, località turistica sui monti della Sila. I due operai erano impegnati nei lavori di realizzazione di una nuova funivia. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza che ha trasportato il ferito nell'ospedale di Cosenza. Gli operai si trovavano in un cestello che si sarebbe staccato dai cavi facendoli precipitare per una ventina di metri.