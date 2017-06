Incendi sul litorale tirrenico cosentino, disagi a circolazione

Una decina gli incendi hanno interessato il litorale tirrenico cosentino. Da scalea a Falerna, è andata in fiamme la macchia mediterranea. Due incendi, in particolare, stanno creando qualche difficoltà alla circolazione: sulla statale 18, all'altezza del Comune di Longobardi marina, in direzione nord e l'altro sulla A2, all'uscita della galleria nei pressi dello svincolo di Falerna, in direzione sud.