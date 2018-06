In mare per recuperare pallone, dispersi 2 ragazzi a Catanzaro

Due ragazzi originari del Gambia risultano dispersi nelle acque antistanti il quartiere Lido di Catanzaro. I due, secondo alcune testimonianze, erano sulla spiaggia in compagnia di altri connazionali a giocare a pallone che poi è finito in mare. Per riprenderlo i due ragazzi si sono tuffati, ma sarebbero spariti alla vista degli amici non tornando a riva.