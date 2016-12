Imprenditore 40enne ucciso a Lamezia, bruciata l'auto con il corpo

13:57 - Un imprenditore edile 40enne, Domenico Maria Gigliotti, è stato ucciso in un agguato a Lamezia Terme, nel Catanzarese. L'uomo è stato freddato davanti a casa sua a colpi di arma da fuoco; l'auto con il cadavere è stata quindi data alle fiamme. L'omicidio è stato compiuto intorno alle 4, quando Gigliotti è rientrato a casa a bordo della sua Bmw.

A dare l'allarme è stata la moglie dell'imprenditore che, sentiti i colpi di pistola, si è affacciata alla finestra e ha visto l'auto del marito avvolta dalle fiamme.



La donna, Rosa Curcio, è la titolare della "Easy Flyght", agenzia di viaggi coinvolta nei mesi scorsi in un'indagine della Guardia di finanza che aveva portato al sequestro preventivo della società per una presunta vicenda legata alla vendita di crociere e viaggi definiti "fantasma".



L'inchiesta, denominata "Olandese volante", aveva preso il via ad agosto, quando alcuni clienti dell'agenzia, in momenti diversi, si erano presentati alla Guardia di finanza lamentando di non essere riusciti a partire per le vacanze poiché i biglietti acquistati nell'agenzia non risultavano validi.



La donna successivamente aveva fatto sapere, attraverso il suo legale, di "non aver posto in essere alcuna truffa, ma di essere stata essa stessa vittima di una condotta contrattuale scorretta posta in essere da alcuni fornitori di servizi turistici".



Quanto alla vittima, era stato recentemente destinataria di un Daspo, ma non risulta avesse collegamenti con la criminalità organizzata.