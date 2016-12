22 dicembre 2014 Il pm richiude il caso Bergamini: chiesta archiviazione per la ex e il camionista Il calciatore mori investito dal mezzo pesante nel 1989 ma per la procura non ci sono nuove prove per giustificare un'inchiesta per omicidio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:19 - La Procura di Castrovillari ha chiesto l'archiviazione per i due indagati nell'inchiesta per la morte del calciatore Donato Bergamini. Si tratta dell'ex fidanzata del giocatore, Isabella Ierinò, accusata di concorso in omicidio, e del camionista Raffaele Pisano, per favoreggiamento e false dichiarazioni. Bergamini morì il 18 novembre 1989, investito dal camion guidato da Pisano.

Il calciatore del Cosenza morì il 18 novembre 1989 investito da un camion. A 24 anni dalla morte la Procura di Castrovillari, il 16 maggio 2013, aveva notificato un avviso di garanzia per concorso in omicidio nei confronti dell'ex fidanzata di Bergamini. L'avviso di garanzia era scaturito dalle indagini avviate dalla Procura di Castrovillari ed una serie di perizie realizzate dai Ris e dal medico legale dopo la riapertura dell'inchiesta su richiesta della famiglia Bergamini.