Gioia Tauro, si stacca intonaco in classe: ferite 4 studentesse

Quattro studentesse 14enni sono rimaste ferite a Gioia Tauro (Reggio Calabria) mentre erano in classe, nella scuola media "Campanella", a causa della caduta, per motivi in corso d'accertamento, di una parte di intonaco. Le condizioni di tre ragazze non destano alcuna preoccupazione. A una è stato diagnosticato un trauma cranico. La Procura di Palmi ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro di due classi.