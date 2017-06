Gioia Tauro, sequestrati 309kg di cocaina: avrebbero fruttato 62 mln

I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Gioia Tauro e con il coordinamento della Dda, hanno sequestrato 309 chili di cocaina pura. Lo stupefacente, che avrebbe fruttato circa 62 milioni di euro, è stato trovato in un container che trasportava noci, proveniente dal Cile e destinato in Turchia. La cocaina era suddivisa in 269 panetti.