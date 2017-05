Gioia Tauro, la gdf sequestra 25 chili di cocaina

Gli uomini della guardia di finanza hanno scoperto un carico di cocaina purissima nel porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. La sostanza stupefacente, divisa in 23 panetti per un totale di 25 chili, era nascosta all'interno di un container, che trasportava pollo congelato, proveniente dal Brasile e destinato al porto di Umm Qasr, in Iraq.