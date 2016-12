Le mani della 'ndrangheta non mollano la presa sul redditizio mercato illecito dei giochi e delle scommesse online. E' emerso in una nuova inchiesta della Dda di Reggio Calabria, che ha portato al sequestro di beni per un valore di 25 mln tra 21 società italiane ed estere, 31 siti nazionali e internazionali, 36 immobili e numerose auto e moto. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalla squadra mobile e dalla Dia.