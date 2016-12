Frontale a Cosenza, morta donna

Una donna di 37 anni è morta in uno scontro frontale avvenuto a Cosenza nella zona di Porta Piana. Nell'incidente stradale sono rimasti ferite anche due altre persone. L'auto condotta dalla donna, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'altra vettura. Subito soccorsa e trasportata nell'ospedale dell'Annunziata, la trentasettenne, che è apparsa subito in condizioni gravissime, è successivamente deceduta.