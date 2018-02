Famiglia sterminata a Rende (Cosenza): uccide la moglie e i due figli, poi si suicida

Quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende (Cosenza): Salvatore Giordano (commerciante di strumenti musicali), di 57 anni, ha ucciso la moglie, Francesca Vilardi, di 59, ed i due figli Giovanni, studente 26enne, e Cristiana, operatrice call center di 29 anni. Sul caso indagano i carabinieri che, nell'abitazione, hanno trovato due pistole, probabilmente utilizzate per compiere la strage.

Famiglia sterminata nel Cosentino: 4 morti Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il triplice omicidio e il suicidio sono avvenuti in una villetta singola in via Malta, in contrada Cutura di Rende dove viveva la famiglia Giordano (titolare di un negozio di strumenti musicali). La tragedia è avvenuta la notte scorsa. Alcuni familiari, che vivono nelle villette vicine, avrebbero detto di avere sentito dei botti e di essere andati a controllare senza ricevere risposta. Nel primo pomeriggio sono tornati ed hanno fatto la scoperta chiamando i carabinieri. I figli dell'uomo, Giovanni e Cristiana, erano poco più che ventenni.