Estorce denaro, arrestato 39enne

Avrebbe estorto oltre 70 ila euro ad un conoscente ed ai suoi genitori. Maurizio Gigliotti, 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme per estorsione in flagranza di reato mentre incassava altri 3mila euro dalle vittime. L'indagine è iniziata dopo che marito e moglie si sono presentati ai carabinieri esasperati per le continue consegne di denaro al figlio: oltre 70mila euro.