19:45 - E' morto l'operaio dato per disperso in seguito all'esplosione avvenuta all'interno di una fabbrica di fuochi d'artificio a Pizzoni, nel Vibonese. Il corpo dell'uomo, forse di origine romena, è stato individuato dai vigili del fuoco sotto alcune lamiere. Il titolare dell'impresa, il 34enne Ernesto Pugliese, è stato invece trasferito al Centro grandi ustionati di Palermo. Non sarebbe in pericolo di vita.