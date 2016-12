Droga, sequestro beni a un 57enne

07:32 - Beni per un milione e mezzo di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Crotone ad un uomo di 57 anni di Cirò Marina, condannato a 3 anni e 4 mesi per reati in materia di stupefacenti. Il provvedimento di confisca, emesso dal tribunale di Crotone, riguarda 3 terreni, 18 immobili, 6 attività commerciali e 4 autovetture. I giudici hanno ritenuto una sproporzione tra i beni acquistati nel tempo ed i redditi dichiarati.