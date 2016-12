Droga mischiata alla frutta, blitz polizia-Fbi in Costarica: arresti

Sarebbero poco meno di una decina i provvedimenti emessi dal Gip di Reggio Calabria, che ha accolto le richieste della Dda nei confronti, tra gli altri, del titolare di una società di import-export del Costarica che, secondo le indagini, era al centro dell'enorme traffico di droga.



Droga nelle cassette di frutta dall'America all'Europa - Il blitz arriva a sei mesi di distanza dall'operazione "Columbus", che a maggio ha consentito agli investigatori di scoprire la centrale della 'ndrangheta, un ristorante nel Queens, a New York, dal quale veniva gestito il traffico di droga. La cocaina partiva, appunto, dal Costarica nascosta nei container di frutta tropicale, veniva stoccata nei porti americani e successivamente spedita in Italia e in Europa.



Un calabrese ritenuto il "broker" internazionale della droga - A maggio furono emessi 13 provvedimenti di fermo dalle autorità italiane e tre provvedimenti di arresto dal Fbi, tra cui quello nei confronti del titolare del ristorante Gregorio Gigliotti, un calabrese fino ad allora incensurato e ritenuto dagli inquirenti broker della droga a livello mondiale, in stretto contatto con i narcos sudamericani e anello di collegamento tra la cosca degli Alvaro in Italia e gli esponenti della famiglia mafiosa dei Genovese a New York.