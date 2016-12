Drammatico scontro in Calabria, un auto precipita in un burrone: sei le vittime

12:58 - Sei persone sono morte in un maxi-incidente avvenuto sulla strada statale Jonio-Tirreno, nei pressi di Cinquefrondi (Reggio Calabria). Due le automobili coinvolte, una Yaris e una Mini Cooper, che si sono scontrate frontalmente. A causa del violento impatto la Yaris è caduta in un burrone profondo una quarantina di metri, mentre l'altra vettura è rimasta sulla carreggiata.

A bordo della Yaris c'erano padre e figlio, Pasquale e Francesco Barbaro, di 53 e 29 anni, originari di Platì ma residenti a Locri. Nella Mini Cooper c'erano quattro ragazzi, Luigi Moro, di 26 anni, Giuseppe Figliomeni, 25 anni, ed i fratelli Gabriele e Napoleone Luciano, di 23 e 31 anni, tutti di Siderno.



Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia stradale, squadre dei vigili del fuoco, dell'Anas e medici del servizio 118. Gli agenti della stradale, diretti dal pm di turno della Procura di Palmi, Rocco Cosentino, hanno avviato le verifiche per accertare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente. L'attenzione si sta concentrando in modo particolare sulla velocità tenuta dalla Mini. Alcuni testimoni hanno avuto modo di vedere il luogo dell'incidente hanno riferito di una "scena drammatica. Sembrava l'inferno".



I quattro ragazzi a bordo della Mini Cooper stavano andando a vedere la partita di calcio Rosarnese-Siderno. Le altre due vittime, Pasquale e Francesco Barbaro, che viaggiavano a bordo della Yaris, stavano tornando a casa dopo aver fatto degli acquisti in un supermercato della zona.