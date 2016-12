Donna uccisa, sospetto in caserma

C'è un sospettato per l'omicidio di Anna Giordanelli, avvenuto mercoledì sera a Cetraro, dove la vittima faceva il medico di base. La Procura della Repubblica per ora mantiene uno stretto riserbo. L'uomo, legato da vincoli familiari alla vittima, è stato portato nella caserma dei carabinieri e in queste ore è sottoposto ad interrogatorio.