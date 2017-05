Donna uccisa a Cirò Marina, indagato anche figlio reo confesso

Anche il figlio di Salvatore Fuscaldo, reo confesso dell'omicidio di Antonella Lettieri, la donna uccisa a Cirò Marina (Crotone) lo scorso 8 marzo, è indagato per l'omicidio. Lo ha reso noto la trasmissione "Quarto grado". L'iscrizione nel registro degli indagati di Francesco Fuscaldo e' un "atto dovuto" per permettere ulteriori indagini sul giovane. Francesco, noto in paese come Gaetano è dunque il quarto coinvolto nella vicenda: