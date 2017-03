Donna uccisa a Cirò Marina, fermato un 50enne vicino di casa

A determinare la svolta sarebbero stati i risultati provenienti dai laboratori del Ris di Messina. Il corpo di Antonella Lettieri è stato trovato la mattina del 9 marzo dal cognato, preoccupato per non averla vista al lavoro nel negozio di generi alimentari gestito con la moglie, sorella della vittima.



Il corpo era riverso in un lago di sangue vicino alla porta con ancora indosso il giubbotto e il telefonino vicino. I primi accertamenti hanno subito stabilito che la donna era stata uccisa la sera precedente, nel giorno della festa della donna.