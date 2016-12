Difende amica, pestato da branco

Pestato a sangue da 15 coetanei per aver difeso la sua amica, compagna di scuola, che si era ribellata a uno scherzo di carnevale. E' successo sabato in centro a Cosenza. Il giovane è stato colpito con calci, pugni e con una bomboletta spray alla testa riportando escoriazioni in varie parti del corpo e la frattura scomposta di un dito della mano destra. Cinque ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati identificati e denunciati.