Delitto di Melito, il papà della 17enne arrestata: "Non è un'assassina"

Il 25 maggio ha perso la moglie, Patrizia Crivellaro , uccisa con un colpo di pistola a Melito di Porto Salvo ( Reggio Calabria ). Il 29 ottobre hanno arrestato con l'accusa di omicidio sua figlia di 17 anni . Ma la ricostruzione degli inquirenti non convince il marito della vittima e papà della minorenne: "Non ci credo, mia figlia non può essere un'assassina . Non mi resta che lei, devo salvarla", dichiara l'uomo. Intanto la ragazza non risponde al gip.

A carico della ragazza vi è l'esito positivo del guanto di paraffina e un'impronta sull'arma del delitto. Per il padre dell'accusata, di professione poliziotto, non sono prove di colpevolezza: "Un frammento di impronta non è una prova. E' possibile che mia figlia abbia toccato la mia pistola, l'abbia presa in mano", dice secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica.



Nessuna risposta al gip - Venerdì la 17enne, accompagna dal suo legale Domenica Tripodi, si è presentata davanti al gip del tribunale dei minorenni di Reggio Calabria decidendo di non rispondere. Una scelta, spiega il suo difensore, motivata dalla "volontà di mantenere la ragazza tranquilla e serena per quando andremo a chiarire la situazione e a dimostrare l'estraneità dai fatti".



"Sui media è stata data un'immagine della giovane che non è quella reale. Non è il mostro che si dipinge" aggiunge l'avvocato.