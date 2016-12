Delitto a Crotone, 22enne soffoca la madre con sacchetto di plastica

La giovane matricida non ha fornito, al momento, alcuna spiegazione: ai carabinieri è apparsa in stato di shock ed avrebbe balbettato frasi sconnesse. Stando a quanto si è appreso, non aveva mai manifestato segni di squilibrio ed avrebbe avuto con i genitori un rapporto normale. Il fatto che la vittima fosse gravemente malata apre all'ipotesi che non si sia trattato di un omicidio causato dall'ira o dopo una lite



Giovanna Salerno, a causa della malattia che l'aveva colpita da tempo, era caduta in uno stato depressivo. Le indagini, al momento, non hanno comunque consentito di stabilire una correlazione tra le condizioni di salute della vittima e l'atto della figlia di ucciderla.



E' presumibile, comunque, anche se manca al momento una conferma da parte degli investigatori, che la ragazza, uccidendo la madre, abbia voluto porre fine alle sue sofferenze. Il cadavere della donna e' stato trovato sul letto di casa. La giovane omicida era diplomata ed era in cerca di prima occupazione.