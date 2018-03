Dalla Chiesa, pentito: "Boss della 'ndrangheta tra gli assassini"

Un nuovo collaboratore di giustizia, Simone Canale, chiama in causa la cosca Alvaro della 'ndrangheta per l'assassinio nel 1982 a Palermo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro. Il pentito ha rivelato al pm della Dda di Reggio Calabria di avere appreso in carcere che sarebbe stato il boss Nicola Alvaro a sparare con un mitragliatore contro l'auto su cui viaggiavano i due coniugi.