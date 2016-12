Crotone,scoperti due evasori totali

Due evasori fiscali totali sono stati scoperti dalla guardia di finanza a Crotone. Le Fiamme gialle hanno individuato due società completamente sconosciute al Fisco che hanno evaso 4,5 milioni di euro. In entrambi i casi, oltre all'assenza di ogni registro contabile, è emerso come non siano mai state presentate dichiarazioni dei redditi. Una delle due società aveva sede fiscale in una regione del Nord ma operava in Calabria.