Crotone: sale sul tetto scoperchiato dal vento, cade e muore

A Mesoraca, nel Crotonese, un uomo è morto cadendo dal tetto di un edificio sul quale era salito per verificare i danni provocati dal vento che aveva scoperchiato l'abitazione del fratello. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato deciso di trasferirlo nell'ospedale di Catanzaro, ma è morto poco prima dell'arrivo. Il fratello, che era salito anche lui sul tetto, è rimasto ferito in maniera non grave.