Crotone, precipita biposto: un morto

20:15 - Un aereo biposto è precipitato sul tetto di un ristorante, che in questo periodo è chiuso, a Cirò Marina, nel Crotonese. A bordo c'erano due persone: Maurizio Primavera, di 48 anni, è morto, mentre Claudio Rende, di 59, è in condizioni gravi. L'aereo stava sorvolando il paese per lanciare materiale pubblicitario. Indagini per verificare i motivi per i quali è precipitato.

Secondo le testimonianze raccolte dai militari, il biposto, mentre stava sorvolando il centro abitato, ha cominciato a perdere rapidamente quota. La persona che era alla guida ha tentato di dirigere l'aereo verso il mare. Durante questa manovra, però, il velivolo è precipitato, finendo sul tetto del ristorante in questo periodo chiuso.



Vittima era un pilota esperto - Era un pilota esperto, con la qualifica di istruttore di volo, Maurizio Primavera. Non solo ma ricopriva anche il ruolo di direttore di pista dell' aviosuperficie di Sibari, da dove era decollato il biposto che è precipitato. Attraverso un sito, Sibarifly, Primavera gestiva servizi di volo in tutta la Calabria. Nel momento dell'incidente, il pilota stava lanciando insieme a Claudio Rende volantini per il compleanno di una persona di Cirò Marina. Il tempo, quando è precipitato l'aereo, era buonoe, elemento che rende ancora più plausibile l'ipotesi - ancora comunque da accertare - che il biposto sia precipitato per un problema tecnico. Claudio Rende, bancario, era anch'egli un appassionato di volo.