Crotone,fondi per corsi inesistenti

La guardia di finanza di Crotone ha sequestrato beni per 714mila euro a otto persone denunciate a vario titolo per truffa, false fatture e occultamento di scritture contabili. I finanzieri hanno individuato una società nel settore delle costruzioni che avrebbe usufruito di fondi comunitari per lo svolgimento di corsi di formazione che in realtà non sono stati mai realizzati.