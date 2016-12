Crotone, evade fisco per 12 milioni di euro: nei guai imprenditore

I finanzieri del nucleo della tributaria di Crotone hanno scoperta un'impresa operante nel settore del legno, risultata evasore totale per 12 milioni di euro, sottratti a tassazione per tre periodi d'imposta. Il titolare è stato denunciato per omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

A conclusione degli accertamenti, la Guardia di finanza ha accertato ricavi non dichiarati per oltre 12 milioni, con una corrispondente Iva dovuta pari a 5,1 milioni. L'Agenzia delle entrate potrà adesso procedere all'accertamento che sarà del tipo induttivo.



In relazione ad uno dei reati ipotizzati nei confronti del titolare, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, i finanzieri avrebbero accertato che, nel corso delle operazioni di verifica, l'imprenditore e la moglie avrebbero costituito, attraverso atto notarile, un fondo patrimoniale.



In questo modo, hanno vincolato i beni immobili di loro proprieà al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, creando, a giudizio degli investigatori, "ostacolo alle azioni di aggressione del patrimonio da parte dei creditori".