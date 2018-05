Crotone, esplosione in un appartamento: due morti e quattro feriti

Un'esplosione è avvenuta in un appartamento della periferia sud di Crotone. Due persone sono morte ed altre 4 sono rimaste ferite, tra cui tre bambine una delle quali in modo grave. La deflagrazione, sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte di carabinieri e polizia, è avvenuta attorno alle 22 in una casa popolare nel quartiere Lampanaro.