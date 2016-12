Crotone, abusa di 13enne e la mette incinta: arrestato 52enne

Un uomo di 52 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Crotone con l'accusa di avere violentato una ragazza di 13 anni, mettendola anche incinta. A scoprire la violenza, che risale a ottobre, sono stati i medici del pronto soccorso, dopo che la madre della ragazza aveva condotto la figlia in ospedale a causa di un malore. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.