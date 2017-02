Crotone, 18enne in vasca con il cellulare muore folgorata

Una 18enne è morta folgorata a Mesoraca, nel Crotonese, mentre faceva il bagno. A causare la tragedia è stata una "ciabatta" a cui aveva collegato il cellulare, per farlo caricare, che è caduta nell'acqua, folgorandola. Il "salvavita", secondo i carabinieri, non avrebbe funzionato poiché la famiglia si era collegata alla rete elettrica bypassando il contatore. Il padre della vittima è stato denunciato per furto di energia elettrica.