Crollo palco Pausini, 5 condanne e un'assoluzione a Reggio Calabria

I condannati per omicidio colposo e disastro colposo sono Franco Faggiotto (3 anni e 6 mesi), Sandro Scalise (3 anni), Ferdinando Salsano (un anno e 8 mesi) e Pasquale Aumenta e Marcello Cammera (un anno e sei mesi ciascuno). É stato assolto invece Maurizio Senese, promoter locale del concerto, mentre per un altro imputato, Gianfranco Perri, è stato dichiarato il non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione.



"Finalmente giustizia è stata fatta" - "Sono commossa. Queste battaglie vanno fatte per restituire la dignità a tutti i lavoratori e io mi batto per questo. Posso dire che è stata fatta giustizia". É il commento di Paola Armellini alla sentenza che ha condannato cinque dei sette imputati del processo per il crollo del palco allestito al Palacalafiore di Reggio Calabria. "Ero molto sfiduciata. Il percorso di questo processo - ha aggiunto Paola Armellini - è stato veramente duro. Sono stati sei anni pesanti, che mi hanno segnato. Non conoscevo la giustizia italiana. Fino a un minuto prima della sentenza pensavo che il peggio dovesse ancora arrivare. Matteo amava il suo lavoro. Sono certa che avrebbe apprezzato questa sentenza. Devo ancora rivedere il tutto, ma ritengo di aver raggiunto questa sera un primo obiettivo".