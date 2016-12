Cosenza, ubriaco all'alt chiama l'avvocato ma anche lui è brillo

08:26 - Fermato dalla polizia stradale, un uomo di Cosenza, positivo all'alcol test, ha pensato bene di chiamare il suo avvocato. Ma grande è stata la sorpresa degli agenti nel vedere il legale avere comportamenti strani. Insospettiti, hanno sottoposto a verifica anche l'avvocato. Risultato: pure lui era ubriaco. Da qui il fermo dell'auto e il ritiro della patente per entrambi gli uomini, legale e cliente.

L'avvocato, infatti, era giunto un po' brillo e aveva tentato, credendosi forse Cicerone, anche di declamare un'arringa come se fosse in tribunale. La difesa, evidentemente, non ha avuto successo. Magari anche l'avvocato avrà ora bisogno di un legale, possibilmente non ubriaco.