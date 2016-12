Cosenza, spari contro ex consigliere comunale: illeso

Una persona, già identificata e ricercata dalla polizia, ha sparato alcuni colpi di pistola contro un ex consigliere comunale di Cosenza, Roberto Sacco, che è rimasto illeso. Subito dopo aver sparato contro Sacco, che era in auto insieme al figlio, l'aggressore è fuggito. Il movente, secondo gli investigatori, non è politico ma sarebbe da collegare a questioni personali.