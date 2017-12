Cosenza, schiaffi e maltrattamenti a bimbi: sospese due maestre

Due insegnanti dell'unica classe della scuola d'infanzia di San Giorgio Albanese, nel Cosentino, sono state sospese per maltrattamenti. I carabinieri hanno registrato almeno una decina di casi con schiaffi, pizzicotti e tirate d'orecchie ai bambini. I militari di Corigliano Calabro hanno notificato una misura interdittiva della sospensione per sette mesi. I provvedimenti sono stati disposti dal gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura.

L'indagine condotta dai carabinieri e coordinata dal procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla e dal sostituto Valentina Draetta, è stata avviata a seguito di una denuncia presentata da alcuni genitori.



Gli accertamenti effettuati dai militari hanno permesso, in poco tempo, di documentare, con servizi di osservazione e di video riprese all'interno degli spazi didattici, una serie di maltrattamenti posti in essere dalle due insegnanti nei confronti dei bambini in un arco temporale di appena quindici giorni.



"...Se non fai il bravo ti faccio il pungi-pungi...", recita una delle minacce verbali rivolte ai loro piccoli allievi dalle maestre della scuola dell'infanzia di San Giorgio Albanese interdette dal servizio. Le due insegnanti avrebbero anche "fatto spesso ricorso alle violenze inducendo, fra l'altro, i bambini a risolvere fra loro le piccole controversie ricorrendo alle mani o emulando le stesse loro condotte violente, rimanendo assolutamente indifferenti davanti a tali atteggiamenti".