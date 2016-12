Cosenza, precipita mentre tenta di salire su balcone: morto 16enne

Un sedicenne è morto precipitando mentre stava cercando di salire sul balcone di una palazzina a San Giorgio Albanese, nel Cosentino. La morte sarebbe dovuta a cause accidentali e sul caso indagano i carabinieri: vogliono capire perché il giovane, definito da tutti un bravo ragazzo, si trovasse in piena notte in quell'edificio, che sorge in una zona lontana da dove abitava, e nella quale non vivono i suoi amici.