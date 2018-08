Calabria, piena improvvisa di un torrente nel Parco del Pollino: otto morti

Otto escursionisti, 4 donne e 4 uomini, sono morti in Calabria, nelle gole del Raganello a Civita (Cosenza) in seguito alla piena di un torrente dopo le violente piogge. Altre cinque persone sono rimaste ferite, mentre diciotto sono state recuperate incolumi dai soccorsi subito intervenuti per mettere in salvo i turisti che si erano avventurati nella località del Parco del Pollino. E' un'area circostante il fiume, caratterizzata da grotte e canyon.

Ancora al lavoro per cercare eventuali dispersi o vittime i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, il corpo nazionale del soccorso alpino e personale del 118. Sembra che alcuni degli escursionisti stessero facendo rafting nel torrente, mentre altri stavano percorrendo le gole e le grotte. Tra le persone individuate e soccorse anche un bambino, portato in salvo dall'elicottero dei vigili del fuoco e trasferito nell'ospedale di Cosenza per ipotermia.



Costantemente in contatto con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, sta seguendo la vicenda da vicino anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.



Torri-faro per le ricerche notturne - Proprio la Protezione civile della Calabria ha inviato nelle gole del Raganello alcune torri-faro per illuminare la zona nella notte e consentire ai soccorritori di continuare le ricerche di dispersi e di eventuali vittime. "Le ricerche proseguiranno per tutta la notte", ha affermato il capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi.