Cosenza, pensioni pagate a 90enni defunti: undici gli indagati

E' questo l'esito di un'indagine avviata dalla Gdf di Cosenza con lo scopo di prevenire, ricercare e reprimere violazioni agli interessi economici pubblici, come spiega il quotidiano online Strettoweb. Sono state messe sotto osservazione le pensioni erogate a favore di ultranovantenni della provincia e le indagini hanno fatto emergere che molte pensioni venivano pagate anche a defunti, e a incassare i soldi erano familiari dei morti. E' risultato che le indennità versate hanno raggiunto l'importo complessivo di 452.540 euro.



Sono state effettuate diverse interrogazioni alle banche dati nei confronti di circa 15mila persone degli elenchi procurati dall'Inps in diversi comuni della provincia di Cosenza e gli accertamenti hanno fatto scoprire che diversi pensionati morti da tempo non erano per niente morti per le casse dell'Istituto di previdenza.



A percepire i soldi erano cointestatari o delegati dei conti. E in seguito alle indagini undici persone sono state indagate per indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato. Dieci le pensioni che continuavano ad essere pagate per soggetti morti: quattro sono scomparsi nel 2012, due nel 2013, cinque nel 2014. L'incasso più ricco è a nome di una 55enne del Cosentino, che ha potuto godere di proventi illeciti per oltre 77mila euro. Per tutti gli indagati sono scattati sequestri preventivi di beni equivalenti agli illeciti incassi.