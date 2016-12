Cosenza, operaio muore in cantiere

casco protettivo

Un operaio, Faid Haireche, 44 anni, marocchino, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Mormanno, in un cantiere per i lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. L'operaio lavorava per una azienda di carpenteria metallica. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri. L'area dell'incidente è stata sequestrata.