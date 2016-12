Cosenza, omicidio a colpi di pistola: sospettato portato in questura

Il cadavere di un uomo, ucciso a colpi di pistola, è stato trovato in un appartamento di Rende, in provincia di Cosenza. La vittima, di cui non è stato reso noto il nome, sarebbe di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) e avrebbe precedenti. Sul posto è intervenuta la polizia. Ci sarebbe un sospettato, incensurato, che in queste ore si trova in Questura a Cosenza per essere interrogato dagli investigatori.